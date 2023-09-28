Türkiye Otelcileri Birliği’nin (TÜROB) web sitesinde yayınlanan Ağustos ayı STR raporuna göre, İstanbul’daki otel dolulukları bir öncekli yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,7 düşüşle yüzde 74,8’e geriledi. İstanbul’daki otel dolulukları 2019’da yüzde 86, 2020’de yüzde 38,9, 2021’de yüzde 74,9, ve 2022’de yüzde 87,6 olarak kayıtlara geçmişti.



Antalya’da doluluk düştü, gelir arttı



İstanbul otellerinde ortaya çıkan doluluk düşüşü Antalya otellerinde de gözlemlendi. Buna göre, Antalya otellerindeki doluluk ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 düşüşle yüzde 74,4 olarak kaydedildi. Kentteki otellerin doluluğu 2019’un ağustos ayında yüzde 83,3, 2020’de yüzde 59,7, 2021’de yüzde 72,9 ve 2022’de yüzde 81,2 olmuştu.

Aynı ayda Antalya’daki otellerin ortalama satış fiyatı 2022 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 14,3 artarak 332 euro oldu. Bu rakam 2019’da 168 euro, 2020’de 212 euro, 2021’de 232 euro ve 2022’de 291 euro olmuştu.

Antalya otellerinin oda başına ortalama geliri (RevPar) ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 247,50 euroya ulaştı. ((2019’da 140,31 euro 2020’da 126,97 euro 2021’de 169,73 euro 2022’de 236,40 euro)

Antalya otellerinde yılın 8 ayındaki ortalama doluluk yüzde 56,1 oldu. Bu oran 2019’da yüzde 66, 2020’de yüzde 37, 2021’de yüzde 47,8 ve 2022’de yüzde 62,4 olmuştu.

Aynı dönemde ortalama satış fiyatı yüzde 23,5 artışla 191,12 euroya ulaştı. (2019’da 96,80 euro, 2020’de 100,15 euro, 2021’de 147,71 euro, 2022’de 155,64 euro)

Kentteki otellerin oda başına ortalama geliri ise yüzde 10 artışla 107 euroya ulaştı. (2019’da 63,88 euro, 2020’de 37 euro, 2021’de 70,58 euro 2022’de 97,15 euro)



Doluluk Ankara’da da düşüşte

Ağustos ayında Ankara’daki otellerde doluluk oranı yüzde 3,5 düşüşle yüzde 51,5 oldu. (2019’da yüzde 56,3, 2020’de yüzde 27,7, 2021’de yüzde 52, 2022’de yüzde 53,4).

Kentte ortalama oda fiyatı 2022’nin ağustos ayına göre yüzde 24 artışla 83,47 euro olurken (2019’da 54,60 euro, 2020’de 55,65 euro 2021’de 57,47 euro 2022’de 67,25 euro), RevPar yüzde 19,8’lik artışla 42,99 euro oldu. (2019’da 30,76 euro 2020’de 15,42 euro, 2021’de 23,21 euro, 2022’de 35,89 euro).

2023 yılının 8 aylık diliminde Ankara otellerinde doluluk bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,4 olurken (2019’da yüzde 60, 2020’de yüzde 30,7, 2021’de yüzde 34,6, 2022’de yüzde 49,8), ortalama oda fiyatı 81,61 euro (2019’da 55,9 euro, 2020’de 56,64 euro, 2021’de 54 euro, 2022’de 62,98 euro) olarak ölçüldü.

Kent genelindeki otellerin oda başına ortalama geliri ise 42,73 euro oldu. (2019’da 33 euro, 2020’de17,40 euro, 2021’de 18,71 euro, 2022’de 31,37 euro).

Anadolu’da durum

Anadolu’da Ağustos 2023 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yzüde 13,6 düşüşle yüzde 56’ya geriledi. (20192da yüzde 61,4, 2020’de yüzde 35,8, 2022’de yüzde 62,7, 2022’de yüzde 64,8); ADR (Ortalama Oda Fiyatı) 2022’nin aynı ayına göre yüzde 19,9 artışla 69,80 euro oldu. (2019’da 46,33 euro, 2020’de 32,74 euro, 2021’de 46,43 euro, 2022’de 58,23 euro) Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 3,6 artışla 39,10 euro olarak ölçüldü. (2019’da 28,44 eur, 2020’de 11,72 euro, 2021’de 29,11 euro, 2022’de 37,75 euro).

Anadolu otellerinde 2023 yıl başından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise doluluklar yüzde 48,4 oldu. (2019’da yüzde 55,5, 2020’de yüzde 32,4, 2021’de yüzde 42,9, 2022’de yüzde 52,9).

Aynı dönemde ortalama oda fiyatı 64,79 euro (2019’da 40,15 euro, 2020’de 34,54 euro, 2021’de 36,80 euro, 2022’de 44,54 euro) olurken, oda başına ortalama gelir 31,35 euro oldu. (2019’da 22,30 euro, 2020’de 11,18 euro, 2021’de 15,80 euro, 2022’de 23,57 euro)

KAYNAK: Turizm Güncel