Öğrencilere yönelik destekler devam ediyor. Bunlardan biri de yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi.

Karar, geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gözler ise başvuru tarihlerine çevrildi. Beklenen haber ise bugün geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı." paylaşımını yaptı.

Kimler faydalanacak?

Tablet, cep telefonu, bilgisayar ve internet desteğini kapsayan destekten 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri faydalanabilecek.

Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması gerekiyor.

Teknolojik cihaz ile internet desteği için bildirilen IBAN numarasının ve kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması da aranan şartlar arasında.

5 bin 500 TL destek

Satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan mobil telefon ile bilgisayar cihazları için bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 lira olan destekten faydalanacak.

İkinci el cihaz satın alımları destek kapsamının dışında tutulacak.