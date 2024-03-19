Antalya Valiliği tarafından düzenlenen iftar programına, Vali Hulusi Şahin ve Eşi Ebru Şahin’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

"Büyük zaferler, büyük bedellerle geliyor"

Çanakkale Savaşı’nda on binlerce şehit verildiğine değinen Vali Hulusi Şahin, “Birinci Dünya Harbiyle, daha sonra ise isyanlarla, darbelerle ve kalkışmalarla mücadele ettik. Büyük zaferler büyük bedellerle geliyor. Türkiye, mükemmel coğrafyası ve stratejik konumu ile bütün dünyanın göz koyduğu bir yer. Bu yüzden büyük cihan devletinin son yılları çok acılı geçti. Ama son yüzyılın, kahraman bir nesli var. O kadar kahramanlar ki en imkansız şartlarda bile asla mücadeleden taviz vermediler. Mustafa Kemal Çanakkale'de de büyük bir kahraman olarak dünya sahnesine çıktı. O, ömrünü milletine adamış bir kahramandı” diye konuştu.

“Bu millet yenilmez”

Konuşması sırasında, kahramanlıkla ilgili yaşanmış bir hikayeyi de davetlilere anlatan Şahin, “Le Monde muhabiri, 1922'de Türkiye'ye gelir. Memleketin Kurtuluş Savaşı yıllarıdır. Anadolu perişandır. İstanbul'dan trenle Eskişehir'e gelen muhabir, istasyonda ayaklarında ayakkabı, üzerinde elbise değil çuval olan üç tane çocukla karşılaşır. Çocuklar, ‘Annemiz yok, babamız şehit oldu. Bize babaannemiz bakıyor.’ derken yaşlı bir kadın, seslenir: ‘Gazanfer, Muzaffer, Mücahid çorba yaptım, gelin için.’ Bunu gören Le Monde muhabiri Fransa’ya döner ve gazetesine şöyle bir başlık atar; ‘Bu millet yenilmez.’ Bu halde bile hala zafer konusunda hiçbir şüpheleri olmayan bir milleti yenmenize imkân yoktur. Nitekim yenemediler” dedi.

Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, iftar programında şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.