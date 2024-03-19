Üretken Belediyecilik anlayışı ile yola çıkan ve her mahallede çocuk parkı olması için çalışmalarına devam eden Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, projelerine bir yenisini daha ekledi. Dinek Mahallesi’nde çalışmalar tamamlanarak yeni park bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu.



KAMELYALARDAN SPOR SAHALARINA YOK YOK

Dinek Mahallesi eski Antalya Caddesi üzerinde 1137 ada 1 parselde bulunan alan içerisinde çocuk oyun grubu, dış mekan spor aletleri, kamelyalar, piknik alanları, 3’lü basketbol sahası, masa tenisi, çöp kovası ve banklar bulunan çocuk parkının yapımı tamamlandı. Yeni park, ziyaret eden hem vatandaşlardan hem de çocuklardan tam not aldı.

YÜCEL: “PARKLARIMIZ BÜYÜK KÜÇÜK HERKES İÇİN”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “Alanya Belediyesi olarak kentimizdeki yeşil alan ve çocuk parkı sayısını artırmaya devam ediyoruz. Her mahallemizde güvenilir çocuk oyun alanları yapıyoruz. Şehrimizdeki parklarımızı sadece çocuklarımız için değil büyük küçük herkesin faydalanabileceği şekilde dizayn ediyoruz. Tüm parkları çocuk oyun grupları, oturma, spor ve yürüyüş alanları ile donatıyoruz. Bir taraftan yeni parkları kurarken bir taraftan da eski parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz.” dedi.