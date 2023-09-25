Türkiye’nin 29 ilinden 1500 otomobilin katıldığı Antalya Otomobil Festivali, ziyaretçi akınına uğradı. Klasik, modifiye, motor, offroad, drift araçlarının hepsinin bir arada bulunduğu Türkiye’nin ilk festivali olan Antalya Otomobil Festivali, renkli etkinlik tablosuyla yoğun ilgi gördü. Offroad, motor ve drift araç pilotları hünerlerini sergiledi, festival katılımcıları da gösterileri büyük bir heyecanla izledi.

Offroad etkinlikleri, motor showlar, drift etkinlikleriyle renklenen festivalde, klasik ve modifiye araçlarda sergilendi. Birbirinden göz alıcı araçların bulunduğu festival, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Dokumapark, gün boyu otomobil tutkunlarıyla doldu taştı.