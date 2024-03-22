Sapadere İpek Evi’nde bölge halkına seminerler ve düzenli eğitimler verilecek, ipek böceği besleme odasında dönemi geldiği zaman Kozabirlik ile ortaklaşa besleme ve koza üretimi yapılacak, dokuma ve el sanatları atölyesinde ipek dokuma, koza çiçeği ve el işi yapılacak, bahçede bulunan satış stantlarında günlük ortalama 1500-2000 turistin ziyaret ettiği bölgede yöre halkının satış yapması sağlanarak istihdam sağlanmış olacak, bölgenin tarihine uygun olarak düzenlenen müze ise ziyaretçilerini ağırlayacak.

Editör: Can KISA