Bugün 10 Kasım...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anılıyor.

Anıtkabir’deki tören, saat 08.50’de devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürümesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları ve kuvvet komutanları yer aldı.

09.05'te saygı duruşunda bulunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz"

Türkiye Yüzyılı vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için son 21 yılda olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı'na hiç kimse engel olamayacak. Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Ruhun şad olsun.

Antkabir halkın ziyaretine açıld

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

KAYNAK: En Son Haber