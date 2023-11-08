Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) tarafından ‘Cumhuriyetin 100. Yılı Büyük Ekonomi Buluşması’ etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Alanya’ya hizmet etmiş değerli iş insanları büyük bir vefa örneği gösterilerek plaket ile ödüllendirildi. ALYİD Başkanı Avni Erdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugüne kadar Alanya’ya pek çok değer katmış önemli iş insanlarına plaketlerini takdim ettiler. Plaket takdimin ardından Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Alanya halkı ile buluştu. Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen büyük buluşmada salon adeta hınca hınç dolup taşarken, vatandaşlar dışarıya kurulan dev ekrandan programı takip ettiler.



ERDOĞAN: DAHA FAZLA ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ

Programın açılış konuşmasını ALYİD Başkanı Avni Erdoğan gerçekleştirdi. "Cumhuriyetimizin 100. yılını en içten dileklerimle bir kez daha huzurlarınızda kutluyorum" diyerek sözlerine başlayan Avni Erdoğan, "Daha müreffeh bir Türkiye için geçmişten günümüze kadar emek vermiş iş insanlarına bu memlekete kattıkları değer için huzurunuzda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin geleceğini inşa etme noktasında biz iş insanları olarak daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Sadece Alanya’mızda ve Türkiye’de değil bütün dünya da yaşanan küresel krizin etkilerini ağır bir şekilde hissediyoruz. Pandemi döneminde başlayan ekonomik krizler bütün dünya ülkelerini olumsuz etkilemiştir. Bu krizin en büyük bedelini iş insanları ödemektedir.” dedi.

ERDOĞAN: ORTAK PAYDANIN ALANYA OLDUĞU BİLİNCİ İLE HAREKET ETMELİYİZ

Alanya’nın ortak bir bilinç ile hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Avni Erdoğan, “Alanya'da da ağır bir şekilde hissettiğimiz bu krizin önüne geçmek için, şehrin bütün dinamiklerinin siyaset gözetmeksizin bir araya gelerek, şehrin sorunlarını ve çözüm noktalarını tespit ederek, ortak paydanın Alanya olduğu bilinci ile hareket etmesi gerekmektedir. Alanya Yenilikçi İş İnsanları olarak bu fikir ile bir araya geldik ve derneğimizi kurduk. Derneğimizin en büyük amacı Alanya’nın ticari menfaatlerinin korunması, ticaretin geliştirilmesi, niteliği ve refahı yüksek turistin getirilmesi, planlı tarımın yapılması, esnafın turistle buluşması ve benzeri birçok problemin çözümü konusunda ilgili kurumlarla ve değerli yöneticileri ile koordineli bir şekilde çalışarak sosyal projelerin hayata geçirilmesi için taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya hazır olduğumuzu bütün Alanya’nın bilmesini isterim.” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: VEFA İSMİNİN SADECE BİR SEMT ADI OLMADIĞINI BİLİYORUZ

Salonu dolduran in insanları ve vatandaşlara seslenen Avni Erdoğan, “Bu akşam aramızda geçmişten günümüze Alanya’ya katma değer katmış istihdam yaratmış ve ticaretin gelişiminde şehre katkı sağlamış kıymetli büyüklerim bulunuyor. Büyüklere saygımız, küçüklere olan sevgimiz her daim var olmuştur. Bundan sonrada olmaya devam edecektir. Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği olarak vefa isminin sadece bir semt adi olmadığını biliyoruz. Bunun için bu akşam Alanya’mıza vermiş oldukları hizmet ve katmış oldukları değer için değerli iş insanı büyüklerimize huzurunuzda teşekkür plaketi vereceğiz. Büyüklerimizin tecrübelerinden hala öğreneceğimiz çok şeyler olduğunu biliyoruz.” dedi.

PLAKET TÖRENİ İLE AHDE VEFA ÖRNEĞİ SERGİLENDİ

Avni Erdoğan’ın konuşmasının ardından plaket takdim törenine geçildi. İlk plaket desteklerinden dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e verilirken, Başkan Yücel’in adına plaketi Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Alaattinoğlu aldı. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’a desteklerinden ve Alanya’ya olan katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Gecede; Numan Gümrükçüler, Muhammet Göçmenoğulları, Ali Gürses, Ali Dizdaroğlu, Mehmet Zamanoğlu, Hüseyin Kasapoğlu, Hasan Hacıince, Kerim Yılmaz, Adem Kaya, Ahmet Çavuşoğlu, Ali Ulukaya, Mehmet İhsan Direkçi, Aydın Cin, Hüseyin Babaoğlu, Hasan Tahsin Sipahioğlu, Şahin Kırbıyık, Ozman Özçelik ve Nimet - Abdurrahman Alaettinoğlu’na ALYİD Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN MUHTEŞEM KONFERANS

Plaket törenin arından sahneye alkışlarla Prof. Dr. Özgür Demirtaş çıktı. Ülke ve dünya ekonomisine dair izleyicilere çok önemli bilgiler aktaran Demirtaş, ekonomi öngörüleri ile izleyenleri hayran bıraktı. Slayt ve grafiklerle desteklenen Özgür Demirtaş’ın sunumu soru cevap ile tamamlandı. İzleyiciler merak ettikleri tüm soruları Demirtaş’a yönlendirdi. Programın sonunda ALYİD Başkanı Avni Erdoğan, Özgür Demirtaş’a Atatürk portresi ve meyve sepeti hediye etti. Demirtaş hediyeleri çok beğendiğini belirterek, böyle güzel bir organizasyon düzenledikleri için Başkan Erdoğan ve ALYİD Yönetimine teşekkür etti.