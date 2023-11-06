Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen ’Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ekonomi Buluşması’ etkinliğine Türkiye’nin önemli isimlerinden biri olan 7’den 70’e herkesin takip ettiği ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş konuk olacak. ALYİD Başkanı Avni Erdoğan, bu önemli etkinliğe tüm Alanya halkını davet etti.

Başkan Erdoğan, davet mesajında şu ifadelere yer verdi: