Çadır, akşam 19.00 ile 05.00 saatleri arasında açık tutulup kimsesizlere, yolda kalmışlara, ihtiyaç sahiplerine ve Alanya halkına ücretsiz çay - sıcak çorba - yemek ikram ettiler,

Ocak Başkanı Deniz Çalışkan;

‘’ Alperen Ocakları Alanya İlçe Başkanlığı olarak bu soğuk şubat günlerinde Alanya’nın Hacet Meydan’da “Muhsin Yazıcıoğlu Hayır Çadırı “ açtık çok şükür kimsesizlere, yolda kalmışlara, ihtiyaç sahiplerine akşam saat 19.00-05.00 aralığında Ücretsiz Sıcak Çorba - Çay - Yemek servisimiz 1 marta kadar devam edecektir,

Alanya’da yaşayan bildiğimiz ve bilmediğimiz bir çok vatandaşımız bazen bir sıcak çorbaya bile ihtiyaç duyabiliyor, biz Alperen Ocakları olarak yaklaşık 7 senedir bu çadır faaliyetimizi her yıl şubat ayında tekrarlıyoruz.

Burdaki amacımız diğer partiler sivil toplum kuruluşları ve derneklere örnek olmak, Alanya’da soğuk kış 8 haftadır her hafta bir kurum bu etkinliği üstlense Alanya’da kimse zor bir kış geçirmez herkesin bir kap sıcak yemeği olur.

Biz Alperen’ler olarak bunu her yıl yapmaya devam edeceğiz.

Bu organizasyonda bize desteğini esirgemeyen Bozo Restaurant Ailesi Yaşar Erol - Rıza Erol - Cumhur Şenyurtta teşekkürleri borç biliriz.

Alperen Gençlik, mazlumların, kimsesizlerin, garibanların teminatıdır.

Yüce Allah Hayrımızı Kabul Eylesin İnşallah ’’