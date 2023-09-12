Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin yeni Rektör Yardımcısı belli oldu. Rektör Türkdoğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü/Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde buluna Prof. Dr. Mehmet Akın’ı ALKÜ Rektör Yardımcılığına atadı. Alanya'nın yetiştirdiği Prof. Dr. Mehmet Akın, ALKÜ Diş Hekimliğinde öğretim üyesi olarak uzun süre Alanya'ya hizmet etti.
ALKÜ'ye Yeni Rektör Yardımcısı Alanya'dan
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Rektör Yardımcılığı görevi getirilen isim belli oldu.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin yeni Rektör Yardımcısı belli oldu. Rektör Türkdoğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü/Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde buluna Prof. Dr. Mehmet Akın’ı ALKÜ Rektör Yardımcılığına atadı. Alanya'nın yetiştirdiği Prof. Dr. Mehmet Akın, ALKÜ Diş Hekimliğinde öğretim üyesi olarak uzun süre Alanya'ya hizmet etti.
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