Alanya Belediyesi Mutfak Kültürü Evi’nde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden oluşan 40 kişilik öğrenci grubu, 29 Eylül 2019 tarihinde Alanya Belediyesi tarafından coğrafi işareti alınan, Alanya mutfağının önemli lezzetlerinden Gülüklü Çorba yaptılar. Gülüklü Çorba’nın yapım aşamaları Alanya mutfağının uzmanları tarafından öğrencilere ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

“KÜLTÜRÜMÜZÜ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Alanya Belediyesi olarak kültürel değerlerin yaşatılması ve aktarılması hususunu çok önemsediklerini ifade ettik. Yemeğin de kültürün vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyen Çapa, “ALKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimiz ile renkli, lezzetli ve bilgi dolu bir gün geçirdik. Alanya yöresinin kendine has yemeklerini şehrimizde eğitim alan ve geleceğin şefleri olacak öğrencilerimize aktarmak istedik” diye konuştu.

KENDİ ÇORBALARINI TATTILAR

Alanya Belediyesi Mutfak Kültürü Evi’nde yapılan ‘Gülüklü Çorba Atölyesi’ gastronomi öğrencileri tarafından büyük ilgi ve beğeni gördü. Tarifini ayrıntılı bir şekilde öğrendikleri Gülüklü Çorba’yı mutfaklarında yapacakları sözünü veren öğrenciler etkinlik sonrası Gülüklü Çorba tadımı yaptı.