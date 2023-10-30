Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) öğretim üyeleri başarılı çalışmaları ve projeleriyle bilime ışık tutmaya devam ederken aynı zamanda kariyerlerini de yükseltiyor. Son olarak 12 akademik personel, yaptığı bilimsel çalışmalarla akademik kariyerlerinde bir üst ünvana yükseldi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ÜLKEMİZE HER ZAMAN GÜÇ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Akademik kariyerlerinde bir üst ünvana yükselmeyi hak eden bir profesör, 10 doçent ve bir doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 12 akademik personel, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı ziyaret etti. Ziyarette Rektör Türkdoğan, “ALKÜ olarak bilime ve ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz. Görevimiz öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlarken bir yandan da kariyerlerinde yükselmeleri akademik personelimize için destek vermektir. Akademik personelimizin kariyerlerinde yükselmesiyle Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşadığımız bu günlerde üniversite olarak en güzel hediyelerden birini daha ülkemize sunuyoruz. Anadolu’muzun en başarılı liderlerinden Türkiye Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın ismini taşımanın verdiği heyecanla ülkemize her zaman güç ve destek sağlamaya devam edeceğiz. ALKÜ ailesi olarak akademik personelimizin ve öğrencilerimizin çalışmalarında her zaman yanlarında olacağız. Akademik kariyerlerinde yükselmeyi hak eden öğretim üyelerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.