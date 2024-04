Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ); bünyesinde bulunan bölümlerle ilgi sempozyum, panel, konferans gibi çeşitli etkinlikler düzenlerken aynı zamanda uygulamalı eğitimlere ev sahipliği yapmaya da devam ediyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü paydaşlığında, ALKÜ ev sahipliğinde düzenlenen ve 16 farklı üniversitenin 102 öğrencisinden oluşan 26 ekip; 9 farklı etapta “VIII. Ulusal Tralli Travma Rallisi"nde gerçeği aratmayan görüntülerle kıyasıya mücadele etti. ALKÜ Yaşam Merkezi yanında saat 09.00’da başlayan yarışma; araç içi trafik kazası, motosiklet kazası, otobüs kazası, yüksekten düşme vakası, KBRN yanığı vakası, ileri yaşam desteği, dar alan (enkaz), bilgi ve taşıma teknikleri etaplarında gerçekleşti. Öğrencilerin zaman, hız, bilgi ve doğru müdahale ile ter döktükleri yarışmayı, katılımcılar ve sağlık sektörünün öncüleri takip etti. Uzman hakemlerin değerlendirdiği yarışma sonrası ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu’nda ödül töreni gerçekleşti. Yarışma ve ödül törenine ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

REKTÖR YARDIMCISI BAYRAMOĞLU: “HER AN HAZIRIZ”

Yarışma sonrası ödül töreninde konuşan, aynı zamanda Acil Tıp Uzmanı olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu; Türkiye’de son yıllarda paramedik sayısının hızla arttığından vakalara anında müdahale edildiğine vurgu yaptı. Ülkemizde 1993 yılında 9 Eylül Üniversitesinin girişimiyle paramedik mesleğinin eğitimlerine başlandığını hatırlatan Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, “Günümüzde Sağlık Bakanlığına bağlı 112 acil sağlık hizmetlerimizin ülke genelinde toplam istasyon sayısı 3 bin 402’ye, il sağlık hizmetlerinde kullanılan kara ambulans sayısı ise 5.738’e ulaşmış durumda. Paramedik; dağ, taş, köy, göl, sokak, yol, ev demeden yardım etmeye koşan, işini aşkla heyecanla en iyi şekilde yapmaya çalışan 112 çalışanlarıdır. Vatan için, millet için, bayrak için ve tabii ki sizler için ülkemizin dört bir yanında hep en iyisini yapmayı hedefler. Yılmadan, bıkmadan çalışmaya devam eder. Paramedik siren sesiyle, tepe lambasıyla, vakanın stresiyle yaşamaktan mutludur. İsimsiz kahramanlarımız yerinde, zamanında ve yeterli ekipmanlar ile hizmet vermeye her an hazırdır. Gözünüz arkada kalmasın, acil sağlık hizmetleri paramediklere emanet. Türkiye’nin Acil Sağlık Hizmetlerindeki gücü tartışılmaz. Bu gücün paydaşı olan paramediklerin özverisi hayranlık uyandırıcı. Her biriyle gurur duyuyor, VIII. Ulusal Tralli Travma Rallisi sebebiyle kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle siz kıymetli öğrencilerimize ve tüm paramediklere başarılar diliyorum.” dedi. Ödül töreninde yarışmaya katkı sunan Alanya Belediyesine, Özel Anatolia Hospital’a, Syedra Policlinic’e, yarışmayı düzenleme kurulu üyelerine ve hakemlere teşekkür plaketi takdim edildi.

EN İYİSİ OLMAK İÇİN MÜCADELE ETTİLER

9 etabın her birinde yarışan öğrenciler hünerlerini, uygulamaya dökerek gösterdiler. Heyecan dolu yarışmada ekipler gerçeği aratmayan bir mücadele sergilediler. Soluk soluğa geçen yarışmada öğrencilerin etaplarda gösterdikleri performanslar uzman hakemlerce değerlendirildi.

9 etabın sonucunda genel derecelendirmede birinci, ikinci ve üçüncü olarak kupa alan üniversiteler ise şu şekilde:

Ankara Gazi Üniversitesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Giresun Üniversitesi /Şebinkarahisar SHMYO

Yarışmanın 9 etabında birincilik, ikincilik ve üçüncülük farklı üniversiteler arasında paylaşıldı.

Motosiklet Kazası

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Araç İçi Trafik Kazası

Ankara Gazi Üniversitesi

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Ankara Gazi Üniversitesi

Dar Alan (Enkaz)

Ankara Gazi Üniversitesi

Ankara Gazi Üniversitesi

Giresun Üniversitesi /Şebinkarahisar SHMYO

Yüksekten Düşme

Giresun Üniversitesi /Şebinkarahisar Shmyo

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Taşıma Teknikleri

Giresun Üniversitesi /Şebinkarahisar SHMYO

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi Kelkit MYO

Triyaj

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi Kelkit MYO

Ankara Gazi Üniversitesi / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

İleri Yaşam Desteği (Bilgi)

Konya Selçuk Üniversitesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Giresun Üniversitesi /Şebinkarahisar SHMYO

KBRN Yanık

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir SHMYO

Ankara Gazi Üniversitesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Yetişkin İleri Yaşam Desteği

Ankara Gazi Üniversitesi

Konya Selçuk Üniversitesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi