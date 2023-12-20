Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Türkler Güzel Sanatlar Lisesi özel öğrencileri tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında “Yeni Yıl Dinletisi” düzenlendi. Alanya Engelsiz Yaşam Derneği iş birliğinde yapılan dinleti ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Dinletiye, Fakülte dekanları, Müzik Eğitimi Bölümü akademisyenleri ve ALKÜ öğrencileri katıldı. Adeta müzik resitalinin yaşandığı dinletide Türkler Güzel Sanatlar Lisesinden Ahmet Mert Acer, Alaz Ilgar Yazıcı ve ALKÜ Spor Bilimleri öğrencisi Kaan Öztunç dinleyenleri mest etti. Duygulu anların da yaşandığı müzik dinletisinde özel öğrencilerin piyona ve gitar performansı ALKÜ Müzik Eğitimi Bölümü akademisyenlerinden tam not aldı. Büyük beğeni toplayan dinleti özel öğrencilere teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu.

Kaynak: ALKÜ Bütlen