Cumhuriyet’in 100. yıl kutlama etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde de çeşitli etkinliklerle sürüyor. ALKÜ, düzenlediği etkinliklerle Cumhuriyet’in coşku ve heyecanını yaşamaya devam ediyor.
100. YIL KUTLAMALARI KONSERİ YAPILDI
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda “100. Yıl Kutlamaları Konseri” gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemine özgü gerçekleştirilen konsere akademik ve idari kadro ile öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Birbirinden güzel bestelerin seslendirildiği konserde dinleyicilere bayram coşkusu doyasıya yaşatıldı.
KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ALKÜ’de çoşkulu kutlama “Maziden Atiye ALKÜ Ataların İzinde Kortej Yürüyüşü” gerçekleştirildi. ALKÜ Rektörlük önünde başlayan kortej yürüyüşünde açılan 100 metrelik Türk bayrağını yüzlerce kişi dalgalandırdı. Korteje, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan öncülük etti. Yüzlerce kişinin katıldığı kortej, etkinliklerin düzenleneceği Kestel Yerleşkesi amfitiyatroda son buldu. Ardından etkinlik alanına gelindiğinde ALKÜ’lü 1071 öğrencinin katılımıyla “Atabarı Halk Oyunu” gösteresi yapıldı.
AMFİTİYATRODA COŞKULU KUTLAMA
Kortej yürüyüşünün ardından amfitiyatroda toplanan personel ve öğrenciler, coşkunun heyecanını burada yaşamaya devam etti. Amfitiyatroda yüzlerce kişinin katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Akabinde ise günün anlam ve önemine yönelik açış konuşmaları yapıldı. Etkinlik, Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu’nun “Adım Adım Anadolu” dans gösterisi ile devam etti. Ardından etkinliğin düzenlemesinde katkıları olan Turizm Animasyonu bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bilgin Karademir’e, Rektör Türkdoğan tarafından teşekkür edilerek çiçek ve belge takdimi yapıldı.
REKTÖR TÜRKDOĞAN, “CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINI KUTLUYORUM”
Programın açılışında konuşan Rektör Türkdoğan, “Cumhuriyetimizin 100. yılına değer veren öğrencilerimiz ve personelimiz olduğu için çok gururlu ve mutluyum. Dünyanın yaşadığı sıkıntıları, üzüntüleri hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Ellerimizde dalgalandırdığımız Türk bayrağına kırmızı rengini veren şehitlerimiz ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin kurulmasında ve vatanımızın kurtuluşunda verdiği azimden dolayı ecdadımıza şükranlarımı sunuyor, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum.” ifadelerini kullandı.
“DESTAN DOLU MÜCADELEMİZİN 100. YILINI KUTLUYORUZ”
“Bin yıllık topraklarımızı işgal etmek isteyen emperyalist güçlere karşı bağımsızlık uğruna verdiğimiz destan dolu mücadelemizin 100. yılını kutluyorum.” diyerek etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, “Tüm sıkıntıları ve kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırken önce Millî Mücadele’deki destansı meydan okumanın ve küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyorum. Türk milleti olarak tarih sahnemizdeki varoluş mücadelemizi Cumhuriyet’in ilanı ile taçlandırdık. İstiklalden istikbale giden bu kutlu yolculuğumuzun 100. yılında, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak tarihten aldığımız güç ile bilimin ışığında ülkemize aydın gelecekler sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hem şehrimizi hem de ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için çabamızı sürdüreceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından destansı mücadele ve fedakârlıkla istikbal meşalesini yakan ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirası, bizler en ileriye taşımak zorundayız. Bu kutlu emaneti bizden sonraki nesillerle buluşturmak ve çok daha güçlü bir Türkiye’nin varlığına katkı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.” dedi.