Cumhuriyet’in 100. yıl kutlama etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde de çeşitli etkinliklerle sürüyor. ALKÜ, düzenlediği etkinliklerle Cumhuriyet’in coşku ve heyecanını yaşamaya devam ediyor.

100. YIL KUTLAMALARI KONSERİ YAPILDI

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda “100. Yıl Kutlamaları Konseri” gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemine özgü gerçekleştirilen konsere akademik ve idari kadro ile öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Birbirinden güzel bestelerin seslendirildiği konserde dinleyicilere bayram coşkusu doyasıya yaşatıldı.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ALKÜ’de çoşkulu kutlama “Maziden Atiye ALKÜ Ataların İzinde Kortej Yürüyüşü” gerçekleştirildi. ALKÜ Rektörlük önünde başlayan kortej yürüyüşünde açılan 100 metrelik Türk bayrağını yüzlerce kişi dalgalandırdı. Korteje, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan öncülük etti. Yüzlerce kişinin katıldığı kortej, etkinliklerin düzenleneceği Kestel Yerleşkesi amfitiyatroda son buldu. Ardından etkinlik alanına gelindiğinde ALKÜ’lü 1071 öğrencinin katılımıyla “Atabarı Halk Oyunu” gösteresi yapıldı.

AMFİTİYATRODA COŞKULU KUTLAMA

Kortej yürüyüşünün ardından amfitiyatroda toplanan personel ve öğrenciler, coşkunun heyecanını burada yaşamaya devam etti. Amfitiyatroda yüzlerce kişinin katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Akabinde ise günün anlam ve önemine yönelik açış konuşmaları yapıldı. Etkinlik, Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu’nun “Adım Adım Anadolu” dans gösterisi ile devam etti. Ardından etkinliğin düzenlemesinde katkıları olan Turizm Animasyonu bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bilgin Karademir’e, Rektör Türkdoğan tarafından teşekkür edilerek çiçek ve belge takdimi yapıldı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN, “CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINI KUTLUYORUM”

Programın açılışında konuşan Rektör Türkdoğan, “Cumhuriyetimizin 100. yılına değer veren öğrencilerimiz ve personelimiz olduğu için çok gururlu ve mutluyum. Dünyanın yaşadığı sıkıntıları, üzüntüleri hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Ellerimizde dalgalandırdığımız Türk bayrağına kırmızı rengini veren şehitlerimiz ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin kurulmasında ve vatanımızın kurtuluşunda verdiği azimden dolayı ecdadımıza şükranlarımı sunuyor, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

“DESTAN DOLU MÜCADELEMİZİN 100. YILINI KUTLUYORUZ”