Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eğitime kazandırdığı Alanya Belediyesi Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi’nde minik öğrenciler özel günlerde ve milli bayramlarda birbirinden renkli etkinlikler düzenlemeye devam ediyorlar. Minik öğrenciler 100. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da büyük bir coşkuyla kutladılar. Etkinlikler kapsamında her yaş grubu farklı gösteriler sergilediler. Öğretmenleri ile bu özel gün için muhteşem gösteriler hazırlayan öğrenciler, kreşin bahçesinde bu anlamlı güne özel giydikleri kırmızı beyaz kıyafetleri ile gösterilerini büyük bir mutluluk ile gerçekleştirdiler.

AÇIK HAVA SINIFI ATATÜRK MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Kreş bahçesinde bulunan açık hava sınıfı da Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk müzesine dönüştürüldü. Yine 5 yaş grubunun kendi el izleri ile yaptıkları Atatürk portresi, 4 yaş grubunun el izleri ile yaptığı Türk Bayrağı ve 3 yaş öğrencilerinin parmak izleri ile yaptığı ‘Cumhuriyet 100 Yaşında’ yazısı kreş bahçesinde yoğun ilgi gördü. Kreş içerisinde de öğrenciler ve velilerin fotoğraf çekilebileceği Cumhuriyet Panosu oluşturuldu. Öğrencilerin Cumhuriyet Şeridi Boyama Etkinliği ile süren kutlamalar, marşlar ve şarkılar ile büyük bir coşkuyla yapıldı.

Hafta boyunca sınıf içi etkinliklerle kutlanan ve milli bilinç oluşturulan öğrenciler yapılan etkinlikler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını tamamladılar.