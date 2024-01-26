Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ), içinde Rektörlük makamının da yer aldığı Merkezi Derslikler ve Ofisler binası hizmete girdi. Binada bulunan Senato Salonu’nun ilk toplantısı için ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Huzurevi sakinlerini davet etti. Rektör Türkdoğan başkanlığındaki ilk toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, ALKÜ Genel Sekreteri Dr. Sinan Kartal, Alanya Huzurevi Müdürü Fatma Aksoy ve Huzurevi sakinleri katıldı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “HAYIR DUALARINIZLA BURADA ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”

Davete teşrif eden huzurevi sakinlerini karanfille karşılayan Rektör Türkdoğan, Senato Salonu’nun ilk toplantısının böyle güzel bir hatıra ile açılmasını çok istediklerini söyledi. Salonun hayırlara vesile olmasını dileyen Rektör Türkdoğan, “Üniversitemizin kararlarının alınacağı böyle önemli bir salonun açılışını değerli büyüklerimizle yapmak istedik. Sizlerin hayır dualarıyla birlikte burada bilime ve ülkemize önemli katkılar sunacağız. Davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Salonumuz hayırlı olsun.” dedi. Huzurevi Müdürü Aksoy da davetleri için Rektör Türkdoğan’a teşekkür ederek, binanın ve Senato Salonu’nun hayırlı olmasını diledi. Sohbet eşliğinde devam eden davette huzurevi sakinleri, ALKÜ ile yapmak istedikleri projeleri ve etkinlikleri ilettiler. Birlikte etkinlik yapmayı her zaman istediklerini söyleyen Rektör Türkdoğan, tüm istekleri not alarak planlamaya aldıklarını belirtti. Sohbet, huzurevi sakinlerinin besteleri ve şiir okumalarıyla devam etti. Huzurevi sakinleri Rektör Türkdoğan’a teşekkür ederek, salonun hayırlar getirmesini dilediler.

Kaynak: İHA