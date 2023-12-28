ALKÜ sağlık alanında verdiği hizmetler için yeni protokoller imzalamaya devam ediyor. Bu bünyede ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesinin 2024 yılı hizmet bedelinin ödeneği için SGK ile "Sağlık Kurumlarında Global Bütçe Protokolü" imzalandı. Ankara’daki SGK binasında yapılan protokol, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Doç. Dr. Eren Usul ve Sağlıkta Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Dt. Seyfullah Kurt arasında imzalandı. Protokol çerçevesinde, 2024 yılında ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesine ödenecek bütçe yer aldı.



Atılan imzalar sonrası açıklama yapan Türkdoğan, yeni dönemde de protokol anlaşmalarının devam edeceğini belirterek, "Pandemi döneminde SGK tarafından hayata geçirilen ve halen yürürlükte olan ‘Sağlık Kurumlarında Global Bütçe Protokolü’nü imzalayarak fakültemize ödenecek bütçe belli oldu. İmzaladığımız protokol ile Diş Hekimliği Fakültemizin hizmet kalitesini daha ileri bir seviyeye taşıyabileceğiz. Protokolün imzalanmasında emekleri olan başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan’a, SGK Başkanı Dr. Raci Kaya’ya, GSS Genel Müdürü Doç. Dr. Eren Usul ve Daire Başkanı Dt. Seyfullah Kurt’a teşekkür ederim. Protokolümüz hayırlı olsun” dedi.

Kaynak: İHA