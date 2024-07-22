Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesinin üçüncü yıl kayıtları başladı. 17 Temmuz-15 Ağustos arasında ön kayıtları almaya başlayan Tazelenme Ofisi, kesin kayıtları 26-29 Ağustos 2024 tarihlerinde alacak. Kayıt yenilemelerin ise 2-13 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacağı programın dersleri 2 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve güz dönemi 27 Aralık’ta sona erecek. Bahar Dönemi ise 27-31 Ocak 2025 tarihlerinde başlayacak. 3 Şubat 2025 tarihinde derslerin başlayacağı bahar dönemi 30 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Kayıt olmak isteyen öğrenciler için 60 yaş ve üzeri olmak, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, okur yazar belgesi ve sağlık belgesi olması gerekiyor.

ALKÜ, YAŞ ALMIŞ BİREYLERİ BEKLİYOR

ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesinin Alanya için büyük bir fırsat ve gelişim olduğunun altını çizen ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, yeni dönemin daha heyecanlı başladığını vurguladı. Üçüncü yıla gelmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Özgür Nalbant, “Alanya’mıza büyük değer katan 60+ Tazelenme Üniversitemizde eğitim-öğretim tüm hızıyla sürerken öğrencilerimizin daha iyi öğrenim görmesi için yeni projeleri de hayata geçiriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da projeye başvuruların artarak devam edeceğini şimdiden öngörüyoruz. Hayata yeniden başka pencerelerden bakmak isteyen yaş almış bireylerimizi okulumuza davet ediyoruz. Kayıtlarımız yüz yüze yapılırken buraya gelen tüm öğrenci adaylarımıza gerekli bilgilendirmeleri de yapıyoruz. Yeni dönemin hayırlı olması dilerim. Yaş almış bireylerimizi, projenin devamlılığını sağlamak ve en iyisini yapmak üzere yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdüğümüz ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitemize bekliyoruz.” dedi.