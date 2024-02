Antalya’yı altın çağına taşıyacak seçim çalışmaları kapsamında Alanya’ya giden Cumhur İttifakının Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Alanyaspor tesislerine de uğradı. Ziyarete AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Alanya Belediye Başkanı adayı Adem Murat Yücel ve ilçe teşkilatı katıldı. Cumhur İttifakının Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü’nün bu ziyaretinin çok anlam ifade ettiğini dile getiren Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 5 yıllık hizmet döneminde kulübü ziyaret etmeyen ve yarım bırakılan tesis için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e sitem etti. Çavuşoğlu,“ Bu ziyaret, Alanya çatısı altında çok önemli bir ziyaret… Hakan Başkanımızın ilk gelişinde Alanya sporumuza ziyaret etmesi bizim için çok önemli. Alanya sporumuza Menderes Türel’den sonra 5 yıldır büyükşehir belediye başkanı hiç gelmedi. Menderes Türel başkanımız döneminde Antalya sporumuza çok güzel bir tesis yaptı. Ve aynı tesisi Alanyaspor’a da yapma sözü vermişti. Bunun temelini de atmıştı. Hedefi de bu tesisi en güzel şekilde tamamlamaktı. Maalesef şuanda tesislerimizin durumu içler acısı… Alanya Belediye başkanımız her zaman bizim yanımızda… Ama Büyükşehir Belediyesinden hiçbir destek almadık. Tesislerimize adım bile atılmadı. Bir tane kiralık otobüs var. Oda Menderes Türel döneminden… Onu da almak istediler. Ve bunun doğru olmadığını söyledik.” dedi.

ALANYASPOR’UN TESİSE İHTİYACI VAR

Tesislerin tamamen alt yapı tesisleri olması gerektiğine değinen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu,“Yeni tesislere Alanyaspor’un bir an önce geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Tesis yetersiz. A Takımlarımız burada idman yapıyor, ama diğer takımlarımız, okullarımız otobüslerle başka sahalara gidiyor. Çok zor şartlar altında çalışmalarımız sürüyor. Gerçekten 8. Yılında Alanyaspor, yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber Süper ligde kupa başarısı gösterdi. Süper ligde kalmak kolay bir iş değil. Hakan başkanımız seçilirse bu tesislerin kısa sürede Alanyaspor’a kazandırılacağına inanıyorum. Başkanımızın sözüne inandığımız için kendisine de güveniyoruz. Kimse bana demesin ‘siyaset yapıyorsun’ diye. Alanyaspor için de, Alanyaspor’un geleceği için yaparım. Başkanımıza ilk gelişinde Alanyaspor’u ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.

PROJE EKSİKSİZ YERİNE GETİRİLECEK

Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, “Bu zorluklara ve güçlüklere rağmen Alanyaspor’umuzu, Antalya’nın bir markası haline getirdiniz. Kentimizin tanıtımına, gençlik ve sporumuza büyük hizmetler yapan, Antalya Belediyesinin desteklerini de yerden göğe kadar hak eden Alanyaspor’umuza çok teşekkür ediyoruz. Göstermiş olduğunuz bu başarılara teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Tabi ki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının bu kadar fedakarlıkla çalışan yönetim kurulunun yanında olması gerekir, onun hizmetinde olması gerekir. Sonuçta Alanyaspor’a yapılan her türlü katkı ve destek Alanya’mıza yapılan, Antalya’mıza yapılan, sporumuza ve Türk gençliğine yapılan destek anlamına gelir. Bizde 5 yıldır atıl vaziyette kalan bu tesisleri 1 Nisan’dan itibaren başlayacak yeni dönemde A’dan Z’ye anahtar teslimi yapmanın sözünü veriyoruz. Büyükşehir projesi, bundan 5 yıl önce nasıl ihale edilmişse, Alanyaspor kulübümüz hangi projeye onay vermişse o proje eksiksiz olarak yerine gelecek. Alanyaspor’umuzu daha başarılı yarınlara taşıyacağız. “dedi.