Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek’in son günlerde çıktığıı canlı yayınlarda Alanyaspor söylemlerin ardından Başkan Böcek’e her kesimden tepkiler gelmeye devam ediyor. Alanyaspr Taraftar Grupları ortak bir açıklama yaparak Başkan Böcek’e sert bir tepki de bulundular. Canlı yayınlarda sürekli olarak Alanyaspor’a otobüs tahsis ettiğini belirten Böcek’e taraftarlardan ’’Verin Otobüsünü Başka Dileğimiz Yok’’ cevabı geldi.



Alanyaspor Taraftar Grupları tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’Verin Otobüsünü Başka Dileğimiz Yok’’

Kısıtlı imkanlara rağmen Süper Lig’de mücadele ettiğimiz süre zarfında bu takım gerek Alanya halkını gerekse Antalya halkını tüm Türkiye’de yeterince gururlandırmıştır..

Günlerdir sosyal medyada gördüğünüz üzere Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Sayın Muhittin Böcek ile ilgili açıklamalarımız olmuştu.

Neden başka bir siyasi ile ilgili değil de, sayın Böcek’e bu taraftar tepki göstermişti hiç düşünüdüz mü?

- Seçildiği günden bu yana Antalya şehrinin başka bir takımının defalarca maçlarına gitmesi ve bir kez dahi Alanya Stadına gelmemesi,

- Bir önceki dönem temelleri atılan ve daha sonrasında kendisi geldiği dönemde tekrar lansman yaptırıp ama tek bir çivi dahi çakmadığı senelerce atıl vaziyette duran tesisler,

- Bizleri en çok bu konda üzen ise geçtiğimiz genel seçimlerden 15 gün önce Alanya’da bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda bir araya geldiğiiz sayın Böcek, orada şahitler de var (gerekirse ilerleyen zamanda isim de yazarız) taraftar grubu temsilcilerine ŞEREF ve NAMUS sözünü kullanarak 15 gün izin verin seçim arkasından muhakkak ilgileneceğim dedi.

Geldiğimiz konumda Alanya’da 2 gündür çıktığı canlı yayınlarda Alanyaspor’umuza çok büyük destekler veriyormuş gibi OTOBÜS tahsis ettiğini durmadan tekrarlayan ve harici bu takıma hiçbir zaman destek olamayan sayın Böcek’in tahsis ettiği otobüsün kulübümüz tarafından geri iade verilmesini istiyor, Alanya halkı olarak her zaman takımına sahip çıkan vatandaşlarımızı da sahip çıkmaya davet ediyoruz...

Kulüp Başkanımız açıklamasında Büyükşehir Başkanı azarlayıcı konuştu diye bir ifade kullanmış. Herkes yerini bilmeli, oturduğu koltuğun ağırlığını taşımalı, makamlar ve mevkiiler geçici saygınlık kalıcıdır. Azarlayarak davrandığınız o insan Alanya halkına sayısız gururu yaşatan bu şehirde herkesin saygınlığını kazanmış her partiden insanın kucakladığı, sevdiği abisi ve kardeşidir. Bundan sonraki süreçte başkanımıza siyasi yaklaşım olarak terbiyesizlik yapılmasına tepkimiz ağır olur...

TEK SİYASETİMİZ ALANYA’’