Hayata geçirdiği Sıfır Atık projeleriyle Türkiye’nin öncü belediyelerinden birisi haline gelen ve bu yönüyle de dikkat çeken Alanya Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık internet sayfasında (www.sifiratik.gov.tr) örnek uygulama kategorisinde 2 yeni projeyle daha yerini aldı. Alanya Belediyesi, listede 3 farklı projesi yer alan ilk ve tek belediye oldu.

HEM ATIK TASARRUFU HEM DE EĞİTİM

Daha önce "Sıfır Atık Eğitim Seferberliği" projesi ile listede yer alan Alanya Belediyesi, bu başarının yanına "Sıfır Atık Mutfakta Başlar" ve "Kitaplarımızı Paylaşıyoruz, Ağaçlarımızı Koruyoruz" projelerini de ekledi. Bu projeler, sadece atıkların azaltılmasıyla kalmayıp, aynı zamanda toplumun bilinçlendirilmesi ve çevre koruma konusunda farkındalığın artırılması hedeflerini de taşıyor.

“ÇALIŞMALARIMIZ BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sıfır atık projelerinin sadece çevreyi korumakla kalmayıp aynı zamanda gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma sorumluluğunu da taşıdığını belirtti. Başkan Yücel, projeleriyle sadece Alanya'nın değil, ülkenin de sıfır atık hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Başkan Yücel, Alanya Belediyesi olarak bu başarılı çalışmaları sürdürüp, sıfır atık konusunda ilham verici örnekler oluşturarak diğer belediyelere yol göstermeye devam edeceklerini söyledi.