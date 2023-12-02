Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Oba Kırbıyık Holding Stadyumu’nda Tümosan Konyaspor’u ağırladı. Burak Pakkan’ın yönettiği karşılaşmada turuncu-yeşilli temsilcimiz ilk yarıyı 2-1 üstünlükle kapattı. İkinci yarıda rakip Konyaspor’un 2. golünü bulması maçın skorunu belirledi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada kornerde ceza yayı gerisine açılan topu Novais ortaladı. Lima’nın kafayla çevirdiği topu Cordova penaltı noktası üzerinden ağlara gönderdi. 1-0
32. dakikada Guilherme’nin sol kanattan ceza sahası içine çevirdiği topu kaleci sektirdi. Topu kontrol eden Cicaldau, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. 1-1
36. dakikada ceza sahası içinde Cordova, Oğulcan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
39. Penaltıda topun başına geçen Novais, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topu Guilherme sol çaprazdan vurdu. Savunmadan sekerek ters kanada açılan topu ceza alanı ön çizgisinden Muriç ağlara gönderdi.2-2
62. dakikada Oğuz’un derinlemesine pasıyla kale alanı çaprazında topu alan Sisto’nun bekletmeden vuruşu uzak kale direği dibinden auta çıktı.
75. dakikada Augusto’nun ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla üstten auta gitti.
79. dakikada ceza yayı gerisinden Nzonzi’nin sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
85. dakikada sağ kanattan Prip’in ortasına sağ arka direkte Calvo’nun kafası yan ağlarda kaldı.
Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Lima, Aliti, Efecan Karaca (Janvier dk. 84), Cordova (Eduardo dk. 58), Oğuz Aydın, Sisto, Coelho (Fer dk. 76 x), Augusto, Yusuf Özdemir, Novais
Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Anderson Silva, Yunus Bahadır, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Konyaspor: Bernardoni, Adil Demirbağ, Soner Dikmen, Muric (Andreasen dk.65), Cicaldau (Uğurcan Yazgılı dk. 88), Guilherme, Calvo, Cikaleshi (Yasir Subaşı dk.88), Ahmet Oğuz (Cebrail dk.46), Oğulcan Ülgün (Nzonzi dk75), Marlos Duran
Yedekler: Deniz Ertaş, Yunus Mallı, Metehan Mert, Niko Rak, Paz,Nzonzi
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Cordova (dk.28), Novais(dk.39) (Alanyaspor), Cicaldau (dk. 32), Muric (dk. 52) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Soner Dikmen, Moreno (Konyaspor), Novais, Richard (Alanyaspor)
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)