TFF 3. Lig Temsilcimiz Armoni Alanya Kestelspor’da yönetim kurulunun Gökhan Kılavuz ile yolları ayırmasının ardından göreve getirilen teknik direktör Yusuf Tokaç resmi sözleşmeyi imzaladı. Yusuf Tokaç ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalanırken, kulüp başkanı Levent Uğur, ‘Bizi hedefimize götüreceğine inandığımız Yusuf hocamızla anlaştık. Kendisine başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun’ dedi.