Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu’nda Tümosan Konyaspor’u ağırlayacak. Turuncu-Yeşilli ekip Fatih Tekke yönetiminde 4. maçına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Galatasaray’a 1-0 yenilmesinin ardından düşme potasına giren Alanyaspor, Konyaspor’u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

‘’Bir gün olsun terk etmedik’’

Kritik maç öncesi toplu açıklama yapan Alanya’da bulunan taraftar grupları tüm Alanya halkını maça davet ederek Alanyaspor’a destek olmaları konusunda çağrıda bulundular. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’Alanya halkına çaık çağrımızdır. Cumartesi günü saat 13.30’da oynanacak olan Alanyaspor-Konyaspor maçına, içinde bu memlekete birazcık sevgisi olan herkesi bekliyoruz. Kırgınlıkları, kısır çekişmeleri, egoları bir tarafa bırakma zamanı. Bu şehrin markasına sahip çıkma zamanı. Haydi Alanya halkı, cumartesi bu şehrin ayağa kalkmasına sen de yardımcı ol.’’