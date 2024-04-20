Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım Alanyaspor'a 2-0 yenilerek 3 puanı kaybetti. Konyaspor kazansa bir nebze olsun düşme potasından uzaklaşacaktı ancak olmadı.

Alanyaspor'un tek golünü 45. dakikada Florent Hadergjonaj'ın kaydetti. Golün asistini son haftaların formda ismi Oğuz Aydın yaptı.

Konyaspor bu sonucun ardından 36 puanda kalırken Alanyaspor puanını 45'e yükseltti. 4 maçlık galibiyet serisi Galatasaray maçında biten Alanyaspor bir kez daha 3 puana uzanarak çıkışını sürdürdü.