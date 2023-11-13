AXA Sigorta Efeleri Ligi'nin 6. haftasında, Atatürk Spor Salonu'nda kıran kırana oynanan mücadeleyi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kızı Zeynep ve yeğeni Merve Nur ile izlemeye gelirken, Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, Kulüp yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar takımı yalnız bırakmadı.



Maç boyunca dengeli bir performans gösteren her iki takımda salonda heyecan dolu dakikalar yaşattı. İkinci yarıda Brand Group Alanya Belediyespor'un hücum hattındaki etkileyici performansı dengeli oynanan maçı kendi lehine çevirdi. Bugünkü galibiyetle birlikte Brand Group Alanya Belediyespor 3-1'lik galibiyetiyle ligdeki konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, bugün oynanan kritik maça gelerek destek veren herkese, oyunculara, teknik heyete teşekkür etti.