AXA Sigorta Efeleri Ligi'nin 6. haftasında, Atatürk Spor Salonu'nda kıran kırana oynanan mücadeleyi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kızı Zeynep ve yeğeni Merve Nur ile izlemeye  gelirken, Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, Kulüp yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar takımı yalnız bırakmadı.

Maç boyunca dengeli bir performans gösteren her iki takımda salonda  heyecan dolu dakikalar yaşattı. İkinci yarıda Brand Group Alanya Belediyespor'un hücum hattındaki etkileyici performansı dengeli oynanan maçı kendi lehine  çevirdi. Bugünkü galibiyetle birlikte Brand Group Alanya Belediyespor 3-1'lik galibiyetiyle  ligdeki konumunu daha da sağlamlaştırdı.

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Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, bugün oynanan kritik maça gelerek destek veren herkese, oyunculara, teknik heyete teşekkür etti.