Toplantıda İlçe Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Koordinatörü Doktor Hülya Sönmez tarafından Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılara; bir önceki toplantıda metruk binalarla ilgili alınan kararlar ve yapılan son çalışmalar ile, bağımlılıkla mücadele konusunda Alanya’daki kurumların, Koruyucu ve önleyici çalışmaları, kurum içi çalışmaları, tedavi çalışmaları hakkında bilgilendirme ve sunum yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Kaymakam Ürkmezer ‘’ Bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlarımızla birlikte gereken tüm çalışmaları yaparak tedbirlerimizi alıyoruz. Çalışmaların verimliliği açısından da tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kurumlarımızın yaptığı çalışmaların yanı sıra STK’ların ve bizzat vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranarak hep birlikte hareket etmelerini istiyoruz. İlçemiz genelinde tekel büfeler, kafeler ve işletmeler üzerinde özellikle kanunen yasak olan gece 10:00 ‘dan sonra alkol satışı, 18 yaş altında ki bireylere alkol satışı, sigara içmenin yasak olduğu ortamlara dair birçok konuda uygulamalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan bir kez daha rica ediyoruz suç oluşturan bir durum gördüklerinde yada bu durumla karşı karşıya kaldıklarında ihbar etmekten çekinmesinler. Biz; bize gelen ihbarları anında değerlendirerek müdahalede bulunuyoruz. Bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde kararlılıkla mücadele edeceğiz. Emek ve gayretlerinden dolayı tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.