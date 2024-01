Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) üyeleri ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Atatürk Anıtı önündeki etkinliğe Türk ve Filistin bayrakları ile katılanlar birlikte terör örgütü ve Siyonizm’i lanetledi. Etkinlikte açıklama yapan ALDAP Dönem Başkanı Ersin Kaplan, açıklamasının başında şehitler için ilçede yılbaşı etkinliklerini ve konserleri iptal eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti. Şehit olan 12 askere, İsrail’e karşı savaşan İzzettin El-Kassam mücahidlerine ve Mehmetçik’e selam yollayan Kaplan:



“Pençe-Kilit operasyon bölgesinde Siyonizm’in, emperyalizmin maşaları, aşağılık terör örgütü PKK tarafından 12 yiğidimiz kahpece şehit edildi. Hem askerlerimizi şehit eden aşağılık terör örgütü PKK'yı hem PKK'ya binlerce tır silah gönderen katil ABD'yi hem de bu organizasyonun ardındaki asıl güç Siyonist Yahudi katil sürüsü İsrail'i lanetlerin en büyüğü ile lanetliyoruz.

Yiğitlerimize yapılan bu saldırının ardından devletimiz tarafından verilen her türlü karşılığı desteklediğimizi buradan ilan ediyoruz. Ancak yeterli olmadığını düşünüyoruz. Suriye ve Irak sınırımızın tamamında, bu katil sürülerinin ülkemize ve askerimize zarar vermesine engel olacak en az 40-50 kilometre derinlikte tampon bir koridorun oluşmasını bekliyoruz. Devletimizin böyle bir gücünün olduğunu biliyoruz. Ancak buradan, bizlere asker olarak ihtiyaç duyulduğunda şanlı ordumuzun üniforması altında her türlü göreve hazır olduğumuzu da ilan ediyoruz. Bu durumun tam adı savaş. Bu savaşın bir tarafında Hira Dağı'nın çocukları bir tarafında da Olimpos Dağı'nın çocukları ile ittifak halinde Siyonist Yahudiler var. Ve savaş alanı dünyanın tamamı. Artık Hira'nın çocukları 100 yıllık uykularından uyandı. Siyonistlerin ve Olimpos'un çocuklarının en büyük korkusunun Türk'ün, Kürt'ün, Arab'ın, Acem'in İslam kardeşliği altında birlik hali olduğunu biliyoruz. Bu kardeşliği buradan yeniden ilan ediyor, kalleş PKK'nın, üç, beş topçu, popçu şarlatanın, devşirilmiş üç beş ahmağın bu kardeşliğe zarar veremeyeceğinin bilinmesini istiyoruz. Tekrar özellikle Pençe-Kilit bölgesinde, Suriye'de, Libya'da ülke sınırlarımız içinde, Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın her tarafında hak ve adalet uğrunda, Allah'ın yolunda can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.

