Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın (ALTAV) hayata geçirdiği, Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Teleferik, Stay Property kurumlarının desteklediği Eyes of Alanya Uluslararası Alanya Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Toplamda 50 bin TL ödüllü yarışmanın birincisi olan Elena Sapegina 25 bin TL, ikinci Deniz Kalaycı 15 bin TL ve üçüncü Muhammet Özen 10 bin TL ödül almaya hak kazandı. Kazananların ödüllerini Alanya Kaymakamı Dr.Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat yücel verdi.

2024’DE YENİ HEYECAN BAŞLIYOR

Eyes of Alanya Uluslararası Alanya Fotoğraf Yarışması 2024 yılında fotoğraf severlerle yeniden buluşacak. Yarışmada ikametin önemli olmadığı, fotoğrafların son 1 yıl içinde Alanya’da çekilmiş olması gerektiği bildirildi. Cep telefonu, insansız hava aracı ve fotoğraf makineleri görsellerinin kabul edildiği eğlenceli bu yarışmanın duyurularını www.eyesofalanya.com sitesi ya da “eyesofalanya” Instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Kaynak: ALTİD