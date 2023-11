Geçtiğimiz gün Ukrayna vatandaşı Dmytro C. BO 1180 EH plakalı cipi ile Mahmutlar Mahallesi, Sarıhasanlı Caddesi üzerinde bekleme yaptığı sırada Murat O. ve Elnur B. camını kırdıkları araçtaki 36 bin Avro paranın bulunduğu çantayı gasp ederek, 07 BLH 180 plakalı motosiklet ile kaçtı. Aracıyla takip ettiği şüphelilerin bir el ateş ettiği Dmytro C. yaklaşık 300 metre takipten sonra motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dmytro C’yi gözaltına aldı. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Dmytro C. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.