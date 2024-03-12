İstiklal Marşı’nın Kabulünün 103. Yıl Dönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programdan önce fuaye alanında 'Mehmet Akif Ersoy ve Kurtuluş Savaşı' konulu fotoğraf sergisi yapıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Sevimlier günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından 12. sınıf öğrencisi Sude Naz Muti, İstiklal Marşı’na dair bir yazı okudu. Programda Kaymakam Ürkmezer, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve ALTSO Başkanı Eray Erdem tarafından 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü resim, şiir ve kompozisyon alanlarında dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri verildi. Program, İstiklal Marşı Oratoryosu'nun sahnelenmesi ve konser ile sona erdi.

Programa; Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ALTSO Başkanı Eray Erdem, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Editör: Can KISA