Sağanak yağışa rağmen yapılan yaş grupları kısa mesafede 20-24 erkek, 25-29 erkek/kadın, 30-34 erkek/kadın, 35-39 erkek/kadın, 40-44 erkek/kadın, 45-49 erkek/kadın, 50-54 erkek/kadın, 55-59 erkek, 60-64 erkek, 65-64 erkek, 65-69 erkek, 70-74 erkek, 75-79 erkek kategorilerinde yarışıldı. Bitiş noktasına ilk gelen isim 1 saat 31 saniye ile Osman Demiratar oldu.

ELİT KADINLARDA ALTIN MADALYANIN SAHİBİ JULIA BROCKER

Elit kadınlar da 58 dakika 43 saniye ile birinci Almanya’dan Julia Bröcker, 58 dakika 50 saniye ile ikinci İngiltere’den Tilly Anema, 59 dakika ile üçüncü İsviçre’den Rebeca Beti oldu.

ELİT ERKEKLERDE KAZANAN, NATHAN GRAYEL

Elit erkeklerde 52 dakika 26 saniye ile birinci Fransa’dan Nathan Grayel, 52 dakika 26 saniye ile Fransa’dan Louis Vitiello ve 52 dakika 29 saniye Fransa’dan Antoine Duval üçüncü oldu.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarış sonunda ödül seremonisi gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, organizasyona katkı sağlayan yetkililere günün anısına ipek kozasından özel bir plaket verdi. Ayrıca Avrupa Triatlon Birliği adına Alicia Garcia Peres; Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’ya ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan’a plaket takdim etti. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia Peres, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan ve federasyon yetkilileri verdi.

BAŞKAN YÜCEL: TRİATLON DEMEK ALANYA DEMEKTİR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yarışlarla ilgili açıklamasında, “Bugün Alanya’mız için son derece önemli günlerden birisiydi. Gerek ülkemizde gerekse de Dünya’da triatlon demek Alanya demektir. Yıllardan beridir özveri ile bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Alanya’mızda bugüne kadar Dünya Kupası, Avrupa Kupası, Türkiye Kupası hatta Paratriatlon Dünya Kupasını başarı ile gerçekleştirdik. Geçen yıl en iyi organizasyon bir önceki yılda süreklilik ödülü almıştık. Dünya’da iki yerde süreklilik ödülü var. Bunlardan birisi Almanya birisi de Türkiye’de Alanya. Bugün de kazasız belasız bir şekilde yarışımızı tamamladık. Her zaman her yerde gururla söylüyoruz; Alanya sporun başkentidir. 32. yılını tamamladığımız Alanya Triatlonu’nda; Avrupa Kupası Yarışları gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Biz bir işi yapmış olmak için değil her şeyin en iyisini yapmak için mücadele ediyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımıza, Dünya Triatlon Federasyonuna, Avrupa Triatlon Federasyonuna, Türkiye Triatlon Federasyonuna ve Alanya da emeği geçen başta Kaymakamlığımız olmak üzere İl ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüze, tüm kamu kuruluşlarımıza ve Alanya halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda çıtasını yükselterek dünya kupalarının olduğu triatlon yarışlarında görüşmek dileğiyle.” dedi.