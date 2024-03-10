Alanya'da bugün gerçekleştirilen Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu'nda yarışan Hasan Sarışın isimli vatandaş, Halk Plajı’nda öğle saatlerinde denize girmek isterken kıyıda bir balon balığı ile karşılaştı. Bir poşet yardımıyla balon balığını inceleyen Sarışın, balon balığının zararlı olduğunu bildiğini, onunla karşılaştığı anda şaşırdığını söyledi.

“Bir balon balığıyla karşılaştım. Şoktayım”

Balon balığının karaya vurduğunu belirten Sarışın, daha önce hiç o tür balığı görmediğini ifade ederek, “Bursa’dan Alanya’ya her sene Atatürk Koşusu için gelirdim. Allah’ın izniyle koştuk. Koşudan sonra denize gireyim dedim. Geldim, balığı gördüm. Bir balon balığıyla karşılaştım. Şoktayım. Her sene iki defa geliyorum. Şaşırdım. Daha fazlası da yoktu. Zararlı diye biliyorum. İnşallah tektir. Balık karaya çıkmış. Görünce ben de denizden çıktım. Daha önce hiç görmedim. Televizyonda gördüm. Gördüğüm kadarıyla balon balığı. İnşallah başkalarına rast gelmez, kimseye zarar vermez” dedi.

Öte yandan, güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşların da denize girerek serinlediği görüldü.