Son günlerde Türkiye'de siyasi atmosfer, yaklaşan yerel seçimlere odaklanmış durumda. Ülke genelinde seçim tansiyonun yüksek olduğu gibi aynı tansiyonu Alanya'da da hissetmek mümkün. Bugünlerde nereye gitsem hangi masaya otursam konu bir şekilde yerel seçime, dolayısıyla da başkan adaylarına geliyor. Herkesin dilinde dolaşan tek bir soru var: Ne Şahin, Ne Özçelik; Alanya'da asıl beklenen Cumhurun Belediye Başkan Adayı kim?

Zafer Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'nin adaylarını açıklamasıyla birlikte, Alanya'da seçim atmosferi iyice kızıştı. Ancak yaptığım mini anketlerde, gerçekten merak edilen soru şu: Alanya'da Cumhurun adayı kim olacak?

Başkan Yücel'in aylar öncesinden durumu netleştirdiği, Toklu'nun ise son kozlarını oynayarak aday olma çabası göz önünde bulundurulduğunda, Alanya'da beklenen adayın Adem Murat Yücel olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin, "Adayımız belli, kararımız nettir." sözleriyle öne çıkan AK Parti'nin Alanya'daki aday tercihi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirleyeceği isimle şekillenecek. Her ne kadar henüz resmi bir şekilde duyurulmamış olsa da, bu durumun Alanya'da Cumhurun adayının Adem Murat Yücel olduğu yönünde güçlü bir beklenti oluştuğu söylenebilir.

Unutulmamalıdır ki, Alanya'da AK Parti teşkilatı ve tabanı, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Erdoğan'ın kararına bağlılık yemini ederek destek açıklaması yapacaktır. AK Parti Genel Merkezi'nin kararı, Alanya'da siyasi dengeleri de değiştirir mi? Emin değilim.

Sonuç olarak, Alanya'da Cumhurun adayı olarak Adem Murat Yücel'in belirlenmesi durumunda, AK Parti Alanya teşkilatı ve tabanının destek açıklamalarıyla Başkan Yücel'in yanında saf tatucak gibi görünüyor. 2019 Yerel Seçimleri'nde Alanya'da Cumhur İttifakı ipi göğüslyen taraf olsada Millet İttifakı Antalya'da ezici bir üstünlükle kazandı. Keza yakın zamanda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhur hem Antalya'da hem de Alanya ikinci oldu.

Bu veriler göz önüne alındığında Cumhurun gireceği üçüncü seçimde Alanya ve Antalya kayıp edilirse kişisel hırslarıyla hareket eden tabanda fatura kime kesilir dersiniz?