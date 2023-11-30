Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 18. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu bir aylık sürecin ardından tamamlandı. 6 ülkeden 9 heykeltıraşın eserlerini yaptığı sempozyumun kapanış programında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sanatçılarımızın yaptığı eserleri kentimizin dört bir yanında parklarımızda ve sosyal donatı alanlarımızda sergileyerek spora ve sanata verdiğimiz değeri bir kez daha göstereceğiz” dedi.

Alanya Belediyesi tarafından Alanya’ya kaliteli sanat eserleri kazandırmak, Alanya’nın tanıtımını sağlamak, vatandaşların sanata olan ilgisini geliştirmek ve okulları görsel ve eğitim amaçlı heykel sanatçıları ve heykelle buluşturmak olan 18. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu tamamlandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile bu yıl 18. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu 1 ay boyunca Alanya Belediye Binası arkasında gerçekleştirildi. Bu yıl spor teması ile gerçekleştirilen sempozyumda 9 heykel tamamlandı ve kapanış programı ile sergilendi. Sempozyum da bu sene, Türkiye’den Ayhan Yılmaz, Tolga Yurtözveri ve Ercan Yılmaz, Tunus’tan Bouaziz Mohamed, İtalya’dan Claudia Zanaga, Genti Tavanxhiu, Gürcistan’dan Malkhaz Tsiskadze, Ukrayna’dan Vladımır Kochmar ve İran’dan Yasser Hosseini eserlerini oluşturdular.

Programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi parti başkanları, oda dernek ve STK temsilcileri, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

Program Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkan Prof. Dr. Bülent Çınar’ın konuşması ile başladı. Çınar, böyle bir organizasyon düzenlediği için Alanya Belediyesi ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA’MIZIN SANATLA ANILAN BİR ŞEHİR OLMASINI İSTİYORUZ

Kapanış programında Başkan Yücel konuşmasına, “Yıllardır kalitesini yükselterek devam ettirdiğimiz Heykel Sempozyumu, bizim yönetim anlayışımızın ve sanata bakışımızın en önemli göstergesidir. Sanat, bir ülkenin en önemli gelişmişlik göstergesidir. Heykel sanatı da bizim önemsediğimiz bir sanat dalı.” diyerek başladı. Başkan Yücel, “Sanatçılarımızın yaptığı eserleri kentimizin dört bir yanında parklarımızda ve sosyal donatı alanlarımızda sergileyerek spora ve sanata verdiğimiz değeri bir kez daha göstereceğiz. Alanya’nın her köşesinde sanat ruhunun hissedilmesini, sokaklarımızda koşup oynayan çocuklarımızın gençlerimizin sanatın her dalı ile tanışmasını, Alanya’nın sanatla anılan bir şehir olmasını istiyoruz. Bu yönetim anlayışıyla, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Daha sonra Başkan Yücel ve protokol üyeleri tarafından heykeltıraşlara, programa katılan öğrencilere ve sponsorlara plaket takdimi yapıldı. Başkan Yücel daha sonra sempozyum alanındaki heykelleri gezerek heykeltıraşları tebrik etti. Hazırlanan eserler Alanya’nın pek çok noktasında sergilenecek.

Kaynak: Alanya Belediyesi Bülten