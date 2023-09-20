Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 18. kez düzenlenecek olan Alanya Uluslararası Caz Günleri 21 – 24 Eylül tarihleri arasında Kızılkule altında gerçekleştirilecek. Dünyanın en önemli caz müzisyenlerini ağırlayacak Caz Günleri öncesi AFSAK’la birlikte hazırlanan Alanya Caz Fotoğrafları Sergisi bugün yapılan açılış töreni ile kapılarını açtı. Kızılkule içerisindeki sergi açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ünlü Caz Sanatçıları Atilla Şereftuğ ve Daniela Simmons, Litvanya Klaipeda Belediye Başkanı ve caz sanatçısı Vytautas Grubliauskas, sergide fotoğrafları sergilenen Ali Aral, Hakan Fidan, İlhami Yetkin, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış programında ilk konuşmayı caz sanatçısı Atilla Şereftuğ gerçekleştirdi. Caz müziği ile ilgili davetlilere önemli bilgiler aktaran Şereftuğ, Alanya Belediyesi’ne destekleri ve caz müziğine verdiği değer için teşekkür etti.



BAŞKAN YÜCEL; “ALANYA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ İLE DE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR”

Açılış programında konuşan Başkan Yücel ise davetlilere katılımları için teşekkür ederken, “Alanya turizm alanında ön plana çıkan bir destinasyon olmasının yanı sıra şehirde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri ile de sürekli kendinden söz ettirmektedir. Eylül ayının son haftasında sıcak yaz günlerinin sonbahara döndüğü bugünlerde 18 yıldır düzenlenen caz konserleri ile yerli yabancı birçok dünya yıldızını ağırladık. Bugün burada da aradan geçen 18 yıl boyunca Alanya Uluslararası Caz Günleri’nde muhteşem bir atmosferde sahnemizden geçen caz üstatlarının sahne fotoğraflarının yer aldığı ve 15 gün boyunca açık kalacak olan fotoğraf sergimizin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. İlgi ve alakanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.



Açılış törenin ardından Başkan Yücel ve misafirler sergi alanını gezerek fotoğrafları incelediler. Başkan Yücel dijital olarak hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk portresine ‘Cumhuriyet’in 100. Yılı’ yazarak imza attı. Daha sonra ünlü sanatçı Atilla Şereftuğ kısa bir piyona dinletisi ile misafirlere keyifli anlar yaşattı. Sergi 15 gün boyunca ücretsiz olarak Kızılkule içerisinde açık olacak.