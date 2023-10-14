Alanya caddeleri korna sesleriyle inledi. Alanya sokaklarında bir grup akşam saatlerinde İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla konvoy düzenlendi. Vatandaşlar araçları ve motosikletleri ile konvoy yaparak İsrail tarafından Filistin'e yapılan zulmü protesto ettiler.