Çalışmada diyetisyen önderliğinde ve psikolog personel eşliğinde 5 özel gereksinimli çocuk yer aldı. Engelli bireylerin mutfağa ilişkin öz bakım ihtiyaçlarını karşılamak, beslenme gereksinimlerini bağımsız ilerletmek, öz güven ve cesaret mekanizmasını sağlamak amacıyla her hafta farklı bir konu başlığıyla devam edecek. Bu kapsamda Engelsiz Mutfak Atölyesi ilk çalışmasını Hancı Pastanesi’nin sponsorluğu ve himayesinde börek yapımıyla gerçekleştirdi. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte özel çocuklara aileleri de eşlik etti. Aileler, çocuklarının bu süreçte yer almasından, hayata katkı sağlamalarından memnun olduklarını ifade ederek başta bu imkanın sunulmasında en büyük pay sahibi olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Engelli Koordinasyon Merkezine ve engelli bireylere mutfağını açan Hancı Pastanesi yetkililerine teşekkür etti. Müdür Doğan, Engelsiz Kent Alanya vizyonuyla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.