Alanya Belediyesi pek çok mahallede yol düzenleme, altyapı, asfalt ve yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri anında değerlendirerek hizmete dönüştüren Alanya Belediyesi, özellikle ulaşım konusuna azami önem vererek vatandaşların bu konuda rahat ve güvenli olması için aralıksız çalışma yapıyor.

Kırsal mahallelerin merkezle olan ulaşımını kesintisiz ve sorunsuz hale getirmek için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Batı bölgelerinden sonra merkez ve doğu mahallelerimizde asfalt ve yol düzenleme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çıplaklı ve Asmaca mahallelerimizin ardından Değirmendere Mahallemizin de bozuk olan yolunu asfaltladık. Diğer bölgelerde hazırlık çalışmamız sürüyor.” dedi.