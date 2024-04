Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun basın toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Lansmanda konuşan Müftüoğlu, “Biz uzun yıllardır bu heyecanı yaşıyoruz. Bugün farklı bir heyecan var, Antalya’nın merkezinde bu TUR’u başlatıyoruz. Antalya 17 tane ulusal ve uluslararası organizasyon ve dünya şampiyonasında atletizm organizasyonuna imza atıyor. Antalya spor kentinde Vali’mize teşekkür ediyoruz. Bu kadim ve değerli şehirden başlıyoruz. Dünyaya tanıtılacak en iyi ülkeyiz ve bisiklet turuyla bu güzellikleri dünyaya tanıtıyoruz” diye konuştu.



“Ülkemizde bisikletin seyri değişiyor”

Türkiye’de artık bisikletin bir yaşam biçimi olduğunu söyleyen Müftüoğlu, “TUR bisiklet kültürünün tanıtımın ve bisiklet kültürünün gelişiminde çok önemli bir organizasyon. 2008’den bu yana bisiklete binen insan sayısını istatistiksel olarak görüyoruz. 5-6 kişiyle başlayan yarışlarımız bin 500 - 2 bin kişiye ulaştı. Bisiklet ulaşım aracı dışında bir yaşam biçimi spor ve kültür haline geldi. Ülkemizde bisikletin seyri değişiyor. Dünyada birçok ülkede en çok madalya verilen spor dalı bisiklet. Veledrom’da madalya alma hedefiyle yola çıkıyoruz. Olimpiyata gitme hedefiyle başladığımız yolda 2028 ve 2032’de Veledrom’da madalya almak istiyoruz. Ülkemize 4 tane Türk bisiklet takımımız oldu. Bunları medyayla beraber yaptık. Medya, bisikleti 59 yıldır ülkemize sevdiriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a TUR’u himayelerine aldığı için teşekkür ediyoruz. Veledromu ülkemize kazandırdık. Gençlik ve Spor Bakanı’mız Osman Aşkın Bak’a teşekkür ediyoruz. Kendisinin talimatlarıyla sporu herkese yayıyoruz. Valililerimize teşekkür ediyoruz. Tüm paydaşları ve güvenlik güçleriyle bize destek oluyorlar. Bundan sonra world tour hedefiyle yola devam ediyoruz. Bisiklet turizmi konusunda ülkemiz farklı bir noktaya geliyor. Bisiklet turizminden gelir sağlamaya başladık. Kültür ve Turizm Bakanı’mız Mehmet Nuri Ersoy’a, Turizm Geliştirme Ajansı’na, Sağlık Bakanlığı’mıza, medya mensuplarına ve TUR’da emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



Hulusi Şahin: “Antalya’da bu hafta sonu 17’nin üzerinde organizasyon yapılıyor”

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Antalya’ya bisiklet yollarını ve rotalarını görmeye turistler gelmeye başladığını söyleyerek, “Hoş geldiniz. Bugün Antalya’da bu hafta sonu 17’nin üzerinde organizasyon yapıyoruz. Dünya takımlar yürüyüş şampiyonası. Türkiye’de yapılan organizasyon içerisinde ülkemize verilen en yüksek kota bu spora veriliyor. Yarın yarışacaklar. Ayrıca 59.’su düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun da başlangıcını ve ilk 2 etabını burada yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. 8 etapta Akdeniz, Ege ve Marmara’nın güzelliklerini tüm dünyaya canlı yayınlarla duyuracağız. Bisiklet amatör bir spor olmasının yanında bir doğa aktivitesi. Türkiye’deki herkese bisiklet sporunu sevdirmede büyük rol oynadı. Şehirlerimizde bisiklet parkurları arttı. Şu an Antalya’da bisiklet turizmi en önemli gelir dalı. Turizm dostu otel sayısı da artıyor. Bu kış birçok bisiklet takımını ağırladık. Yıl boyunca Antalya’da birçok bisiklet etkinliği oluyor ve dünyaya Antalya’yı tanıtıyor. Antalya’ya sadece bisiklet yollarını ve rotalarını görmeye turistler gelmeye başladı. Antalya’nın tüm güzellikleriyle buluşacağız. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Mehmet Tuncer: “Organizasyonumuz için iş birliklerimizi sürdürüyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer ise, “Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu 59. kez organize etmekten mutluluk duyuyoruz. Bisiklet hayatımızın her yerinde bulunuyor. Çevre olayları, iklim değişikliği gibi konularda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet sporunun yer alıyor. 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesi altında düzenlenen Tour of Türkiye, tanıtım açısından çok önemli bir yere sahip. Vatandaş, valilik ve belediyelerimizle organizasyonumuz için iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ülkemizin en büyük destek alan organizasyonlarından biridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın spora ve sporcuya verdiği değerin bir göstergesi olarak düzenlenmeye devam ediyor. Farklı ülkelerden bir araya gelen sporcular aynı amaç doğrultusunda bisiklet turumuz da yarışarak sporun insanlığın evrensel dili olduğunu gösteriyor. TUR 2024’e katılan tüm bisikletçilere şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başak Koç ve Sarper Günsal’ın sunumuyla gerçekleştirilen basın toplantısının açılışı motivasyon filmiyle gerçekleştirildi. TUR 2024’ün tanıtım filmiyle devam eden toplantıda Tour of Türkiye Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, parkurları tanıttı. Sporcuların 8 gün boyunca kazanmak için mücadele edeceği kupanın tanıtımı yapılarak hikayesi anlatıldı. Lider formaların ve takımların tanıtımıyla devam eden toplantı, Artistik Bisiklet Dünya Şampiyonu Viola Brand ve Dünyaca Ünlü Bisikletçi Mark Cavendish’in sahneye davet edilmesiyle devam etti.

Toplantının sonunda Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer’e, Antalya Valisi Hulusi Şahin’e ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu’na teşekkür plaketlerini takdim etti.

