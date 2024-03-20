Olay, Pazarcı Mahallesi Bostanlar Sokak üzerinde bulunan Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü eski hizmet binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde görev yerine nöbet tutmaya giden 30 yıllık polis memuru Bekir Gültekin, nöbet başındayken bir anda fenalaştı. Amirlerini arayıp izin alan Gültekin, kendi imkanlarıyla Gazipaşa Devlet Hastanesine gitti. Burada tedavi altına alınan polis memurunun kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Polis memuru Gültekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Aslen Hataylı olduğu öğrenilen Gültekin’in cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)