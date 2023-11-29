Pegas Touristik, Türk Hava Yolları ve Southwind'in uçuşlarıyla 2024 yılında Rusya'nın 17 şehrinden Türkiye'ye turist getirecek.

Fiyat 81 bin rubleden başlıyor

İki kişi bir hafta her şey dahil tatilin fiyatı nisan ayında 3 yıldızlı otelde 81 bin ruble, 4 yıldızlı otelde 86 bin ruble ve 5 yıldızlı otelde 93 bin rubleden başlayacak. Söz konusu fiyatlar haziran ayında ise 3 yıldızlı otelde 104 bin ruble, 4 yıldızlı otelde 114 bin ruble ve 5 yıldızlı otelde 139 bin rubleden başlayacak.

Antalya ve Dalaman için erken rezervasyon satışlarına bir iki hafta önce başlayan Pegas Touristik, 30 Kasım'a kadar yüzde 45'e varan indirimlerle Türkiye tatili satacak. Pegas'ın 1 Nisan'da başlayacak olan 2024 yaz programı 11 Kasım'a kadar devam edecek.

Pegas'ın 2024 yılında operasyon yapacağı şehirler ise şunlar:

Moskova (Sheremetyevo ve Vnukovo'dan uçuşlar)

Saint Petersburg

Arhangelsk

Ekaterinburg

İrkutsk

Kazan

Kaliningrad

Kemerovo

Krasnoyarsk

Novosibirsk

Omsk

Orenburg

Permiyen

Samara

Tümen

Ufa

Çelyabinsk