Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu.



Konut satışında ilk 5'te yer alan Antalya'da ise Ağustos ayında 3 bin 944'ü ikinci el satış olmak üzere toplam 6 bin 361 konut, Isparta'da 545'i ikinci el satış olmak üzere toplam 801 konut, Burdur'da 262'si ikinci el satış olmak üzere toplam 369 konut satıldı.

Antalya'da Ağustos ayında yabancılara 696 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,0 azalarak 15 bin 68 oldu.



En çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya Federasyonu, 171 ile İran ve 161 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.