Antalya Valisi Hulusi Şahin, scooterlerle özel bir çalışma yaptıklarını söyledi. Şahin, “Bu kadar çok sayıda olamazlar” dediği scooterlerle ilgili geniş çaplı bir toplantı yaptıklarını ve çözüm aradıklarını söyledi. Kentin yol kapasitesinin bu yoğunluğu kaldıracak halde olmadığını anlatan Vali Şahin, “Bu usulsüz kullanıma asla müsaade etmeyeceğiz. Usulüne uygun olmayan, protokolüne uygun olmayacak sayıda, fazlaca konuşlandırmış şirketler var. Bunlara tahammül etmeyeceğiz. Cezai işlemleri en sert şekilde yapacağız. Hem güzergahında kullanmayanlar hem de usulsüz parklar var. Bunları da cezalandıracağız. Bu işi zapturapt altına alacağız” dedi.

‘2024 TURİZM SEZONU AÇILMADAN HALLEDECEĞİZ’

Şahin, kaldırımda yürürken vatandaşın tedirgin olduğunu da belirterek, “Sürekli sağımı solumu kontrol edip önlem alacaksam ben kaldırımda yürümüş olmuyorum” diye konuştu. Vali Şahin, yapılacak çalışmayla ilgili tarih de verdi. 2024 yılı turizm sezonu gelmeden kentteki elektrikli scooterlerle ilgili sorunu kökten çözeceklerini ifade etti.