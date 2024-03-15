Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından geçtiğimiz yıl kırsal bölgelerdeki üreticilere 400 bin ücretsiz fide dağıtımı gerçekleştirilmişti. Bu sezon başında da tarımsal üretime bir kez daha destek veren Başkan Yücel, 500 bin fideyi muhtarlar aracılığıyla üreticilere dağıttı.

Fide dağıtım törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ve kırsal mahallelerin muhtarları katıldı. Törende muhtarlara, mahallelerinde dağıtmaları için 500 bin domates, patlıcan, biber ve salatalık fidesi dağıtıldı.



RÜZGAR: “ADEM BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Törende ilk konuşmayı gerçekleştiren Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar Başkan Yücel’e destekleri için teşekkür ederek, “Geçtiğimiz günlerde arıcılarla yaptığımız toplantıda da söylemiştim. Adem Başkanımız bizim meslektaşımız. Başkanımızın meslektaşımız olması bizim için büyük bir şans. Hem arıcılarımıza hem de gerek örtü altı gerek açıkta üretim yapan üreticilerimize her daim, her anlamda destek olmuştur. Herhangi bir afet olduğu zaman belediye olarak ve belediye başkanımız olarak yardıma koşmuş ve zararları telafi etmeye çalışmıştır. Yakın bir zamanda fide dağıtım töreni yapmıştık. Yine bugün üreticilerimize dağıtım törenindeyiz. Ben üretime ve çiftçilerimize sağladığı katkıdan dolayı Adem Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: “ÇOK GÜZEL PROJELER YAPTIK”

Başkan Yücel konuşmasına, “Alanya, iklimiyle, doğasıyla bir turizm kenti olduğu kadar aynı zamanda bir tarım kenti. Alanya’mızı ayakta tutan dinamiklerin başında tarım sektörü geliyor.

Alanya Belediye Başkanlığım döneminde 10 yıl boyunca her zaman tarıma ve üreticilerimize destek vermeye, her zaman onların yanında olmaya çalıştık. Tarım İlçe Müdürlüğümüz, Ziraat Odamızla, Arıcılar Birliği ile iş birliği içinde çok güzel projeler yaptık.” diye başladı.



BAŞKAN YÜCEL: “500 BİN FİDEYİ ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITIYORUZ”

3 bine yakın arı kovanını arı üreticilerle buluşturduklarını altını çizen Başkan Yücel, “Kentimizi etkileyen yangın felaketinde kovanları yanan arıcılarımıza da destek olduk. Arıcılıkla ilgili Alanya’da bulunan kayıtlı üyelerin kovan sayısı kadar kovan dağıttık. Bu katkı sadece arıcılık sektörüne değil aynı zamanda ekolojik dengeyi sağlamak için tarıma, hayvancılığa da katkıdır. Tarımı destekleme projelerimiz ile geçen yıl 400 bin sebze fidesini kırsal bölgelerdeki çiftçi ve üreticilerimizle buluşturduk. Bu yıl da 500 bin adet sebze fidesini yine üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız.” dedi.





BAŞKAN YÜCEL: “HEP BİRLİKTE ALANYA’MIZ İÇİN GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

“Yerel yönetimler olarak bizler bu bölgenin değişimi, gelişimi, vizyon ve misyon sahibi olabilmesi için gerek turizmde gerek tarımda, gerek sağlıkta, gerek eğitimde, gerekse de istihdamda bölgenin daha çok kalkınması ve yaşanılabilir bir şehir olması için var gücümüzle çalıştık ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.” diyen Başkan Yücel, “10 yılda Alanya’nın üreten ve çalışan bir toplum olması için ne gerekiyorsa yaptık. İnşallah bir 5 yıl daha Alanya’mız için güzel işler yapacağız. Hep birlikte Alanya’ya en güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Muhtarlar Başkan Yücel’den fideleri teslim aldılar ve destekleri için teşekkür ettiler.