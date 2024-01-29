Kepez’de 15 yıllık belediye başkanlığı sürecinde hiçbir ayrım gözetmeden, kırmadan, incitmeden kurduğu gönül köprüleri ile hemşehrilerinin sevgisini kazanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü, aynı çizgiyle seçim çalışmalarını sürdürüyor. Tütüncü, seçim çalışmaları için sahaya iner inmez parti ayrımı gözetmeksizin bugüne kadar Antalya’ya hizmet etmiş büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret ederek, emekleri için teşekkür etti.

Tütüncü, önce AK Parti’den 2 dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Menderes Türel’i, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile birlikte ziyaret etti. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin 25. ve 26. Dönem Antalya Milletvekili 2009 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ile bir araya geldi. Akaydın’ın evinde gerçekleşen ziyarette Antalya’nın dünü ve bugünü konuşuldu. Antalya’ya verdiği hizmetlerden dolayı Akaydın’a, teşekkür eden Tütüncü, bir sonraki ziyaretini Cumhuriyet Halk Partisi’nin 20.dönem Antalya Milletvekili ve 1999’da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bekir Kumbul’a yaptı. Tütüncü’ye ziyaretlerinde önceki dönem AK Parti Büyükşehir meclis üyeleri Zeki Çivik, Yaşar Tabur, Murtaza Tamyürek eşlik etti. Tütüncü, günün üçüncü ziyaretini Doğru Yol Partisi’nden 1989-1999 yıllarının belediye başkanı ve İYİ Parti’den bir dönem Antalya Milletvekilliği yapan Hasan Subaşı’na gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Tütüncü, “Antalya’mıza uzun yıllar emekler vermiş büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanmak, hatırlarına kıymet vermek görev yıllarımızın en belirgin özelliklerinden oldu. Ziyaretlerimizde çok sevdiğimiz Antalyamızı konuştuk.” dedi.