Genç MÜSİAD Alanya 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulla birlikte Genç MÜSİAD Alanya'da Başkanı ise değişti. Tosmurlu genç iş insanı Tunahan Karapulat, Genç MÜSİAD Alanya Başkanı oldu. Görev süresi biten önceki Başkan Alihan Elçi görevini Tunahan Karapulat’a devretti. Devir teslim törenin ardından yapılan paylaşımda, "Genç MÜSİAD Alanya olarak 1. Olağan Genel Kurulumuzu bugün gerçekleştirdik. Görev süresi biten Başkanımız Alihan Elçi Alihan Elçi , görevini Tunahan Karapulat’a beyefendiye devretti. Programımıza katılım sağlayan başta MÜSİAD Alanya Şubemizin Başkanı Mustafa Durusoy’a, Genç MÜSİAD Alanya üyelerimize çok teşekkür ederiz. Yeni başkanımız Tunahan Karapulat beyefendiye ve yönetim kuruluna başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.