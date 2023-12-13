Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Mithat Aydın ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Serdar Kacır’ı ziyaret etti. İkili ilişkilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında atılabilecek adımların görüşüldüğü ziyarette Rektör Yardımcısı Kılıç, “ALKÜ ile BOTAŞ arasında ortak çalışmaların geliştirilmesini her açıdan önemsiyoruz. Üniversitemizin akademik imkânlarıyla şehrin tüm dinamiklerine destek vermeye hazırız.” dedi.

Görüşmede BOTAŞ yöneticileri, sektör ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında genel bilgiler aktararak ALKÜ yöneticilerine başarılar diledi.